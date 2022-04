Makelaarsbureau moet 4,75 miljoen euro ophoesten aan Stefan de Vrij: “Even baanbrekend als het Bosman-arrest”

VoetbalHet makelaarskantoor SEG moet de Nederlandse topper Stefan de Vrij 4,75 miljoen euro schadevergoeding betalen, oordeelde een Amsterdamse rechter. Het in België gevestigde sportadvocatenbureau Cresta dat De Vrij vertegenwoordigde, noemt de beslissing historisch: “Zoals het Bosmanarrest eindecontractspelers heeft vrijgemaakt van clubs, geeft deze beslissing aan spelers de vrijheid om zelf de controle te nemen over hun carrière.”

In Nederland is de rechtszaak van De Vrij tegen zijn makelaarskantoor Sports Entertainment Group (SEG) al weken nieuws. Nu sprak de rechtbank in Amsterdam zich uit over het miljoenenconflict: SEG moet De Vrij 4,75 miljoen euro schadevergoeding betalen, omdat het makelaarskantoor buiten zijn weten om een commissie van 9,5 miljoen euro - 7,5 miljoen euro plus jaarlijks 400.000 euro op een contract van vijf jaar - opgestreken had bij een vrije overgang van Lazio Roma naar Inter in 2018. Toen De Vrij later op de hoogte raakte van die excessief hoge provisie, brak hij met SEG. Hij voelde zich bedot en meende dat zijn salaris hoger had kunnen liggen zonder die torenhoge commissie.

De rechter gaf De Vrij gelijk. En zo haalt het internationale sportadvocatenbureau Cresta met hoofdzetel in België zijn slag thuis. Cresta vertegenwoordigde De Vrij in het dispuut en vindt de uitspraak baanbrekend: “Het is ongezien dat een speler een makelaarskantoor voor de rechtbank daagt en ongezien dat een rechtbank een mistoestand van een makelaar in die orde veroordeelt”, zegt sportadvocaat Sebastien Ledure, die samen met Wouter Janssens een van de medeoprichters van Cresta is.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Ledure trekt een vergelijking met het befaamde Bosmanarrest in 1995, waardoor clubs geen transfervergoeding meer konden opstrijken van spelers die einde contract zijn. Clubs vonden daar wel een oplossing voor door meer langdurige contracten af te sluiten. In de slipstream van het Bosmanarrest deden meer en meer voetbalmakelaars hun intrede. Zij zouden hun invloed laten gelden op een weinig geregulariseerde markt. Het makelaarswereldje kwam al meermaals in opspraak door excessieve commissielonen of andere wanpraktijken, zoals ‘Operatie Zero’ in België aan het licht bracht.

“Zoals het Bosmanarrest eindecontractspelers heeft vrijgemaakt van clubs, geeft deze beslissing aan spelers de vrijheid om zelf de controle te nemen over hun carrière”, zegt Ledure. “SEG heeft dubbel spel gespeeld en was niet transparent tegen De Vrij. Dat hebben we aangeklaagd. Spelers moeten niet zomaar alles aanvaarden van makelaars. We geven hen de boodschap om de touwtjes in contractbesprekingen zelf in handen te houden.”

Meer en meer topvoetballers doen dat ook: in België brak Kevin De Bruyne jaren geleden al met zijn makelaar Patrick De Koster nadat hij onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn transfer naar Wolfsburg. De familie Hazard brak met de in opspraak gekomen John Bico. Papa Thierry Hazard behartigt nu mee de zaken van zijn voetbalzonen.

Volledig scherm © ANP

“Het is een trend dat toppers hun financiën zelf in handen nemen. Het zijn ook de spelers zelf die hun waarde creëren. Ze zien zich als een minibedrijf, omringd door vertrouwenspersonen en gespecialiseerde advocaten en juristen”, zegt Ledure.

Ook Cresta hoort in die categorie thuis. Onder meer Romelu Lukaku laat zich begeleiden door het sportadvocatenbureau. Zo springen ze ook wel in de dans op de lucratieve markt van het topvoetbal. Ledure: “Het grote verschil is dat makelaars clubs zoeken, wij doen dat niet. Makelaars gaan niet verdwijnen. Een speler kan nog altijd een makelaar nemen, maar wij treden meer op als een waakhond waarbij we er voor zorgen dat het juridisch correct verloopt. Vergelijk het met het werk van een notaris als je een huis koopt, dan wil je ook niet dat er verborgen gebreken zijn. We hebben er wel belang bij om de sector transparanter te maken en dat de prijzen voor de tussenpersonen naar beneden gaan.”

Ook de FIFA werkt aan een nieuwe striktere reglementering voor makelaars met een plafond van de commissie. Net als vroeger zouden zij opnieuw aan een toelatingsexamen moeten voldoen. Eind dit jaar zou de FIFA met meer nieuws daarover komen.