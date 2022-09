Mads Pedersen maakt favorietenrol waar met machtige sprint, Tim Merlier zakt erdoor op hellende aankomststrook

VueltaNa een hoop ereplaatsen eindelijk prijs voor Mads Pedersen in de Vuelta . De Deen van Trek-Segafredo was in Montilla de topfavoriet op een hellende aankomststrook en maakte het met verve af. Belgisch kampioen Tim Merlier zakte erdoor in de laatste hectometers, Remco Evenepoel beleefde een rustige dag in zijn rode leiderstrui.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ronda-Montilla, de rit waarin een coronapositieve Juan Ayuso toch van start mocht gaan. De verklaring: de 19-jarige Spanjaard van UAE Team Emirates bleek asymptomatisch en de kans op besmettelijkheid was laag. Eerder zagen we een gelijkaardig tafereel bij Rafal Majka, ploegmaat van Ayuso, in de afgelopen Ronde van Frankrijk.

Het was het thema van de dag, want de rit zelf had niet al te veel om het lijf. De honneurs tijdens de 168 glooiende kilometers door Andalusië werden waargenomen door drie vluchters. Bou, Okamika en Van den Berg reden nooit meer dan vier minuten bijeen. De sprintersploegen hielden controle.

Evenepoel zag het net voor een nieuw cruciaal weekend allemaal graag gebeuren - rustige dag voor de rode trui. Voor Belgisch kampioen Merlier diende zich dan weer een nieuw examen aan. De aankomst liep licht bergop en was weggelegd voor machtsspurters à la Mads Pedersen.

Volledig scherm © BELGA

De Deen was de topfavoriet, maar Jumbo-Visma probeerde te verrassen onder de vod. Primoz Roglic waagde zijn kans met een bescheiden uitval. Helaas voor de Sloveen was het in Montilla niet lastig genoeg om de krachtpatsers op afstand te fietsen.

Pascal Ackermann was de volgende die in de slotkilometer voor glorie ging, net op het moment dat Merlier er doorzakte. De Duitser lanceerde zijn sprint evenwel van veel te ver. Pedersen profiteerde en ging er met machtige halen op en over. Na een reeks ereplaatsen geeft de ex-wereldkampioen zijn groene trui kleur met een ritzege.

Bekijk hier de hoogtepunten van de 13de etappe

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Mads Pedersen. © BELGA

Speel mee met de Gouden Vuelta Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.