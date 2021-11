Madmax wil vanavond goud op WK breakdance: “Doel is altijd om hoogste plaats te behalen”

Wielrennen KOERS KORT. Craddock laat EF-Nippo achter zich en trekt naar BikeExchan­ge

De Amerikaanse wielrenner Lawson Craddock rijdt de volgende twee seizoenen voor BikeExchange. De voorbije zes seizoenen bracht de 29-jarige tijdrijder bij EF Education door. “Daar was ik in een comfortzone terechtgekomen”, zegt Craddock. “Ik had een nieuwe stimulans nodig, een nieuwe uitdaging. Bij BikeExchange krijg ik een andere rol en een ander programma. Dat gaat me opnieuw motiveren.”

