Maaseik zet scheve situatie recht in Zwitserland: van 2-0 achter naar 2-3 winst

Volleybal CEV CupGreenyard Maaseik leeft nog na de heenwedstrijd in de achtste finale van de CEV Cup. Hoewel overleven meer op zijn plaats is, want na twee sets keken de Limburgers tegen een 2-0 achterstand aan. Ook in de derde set leken de Zwitsers het laken naar zich toe te trekken, maar Maaseik greep de laatste strohalm en speelde daarna nog naar winst in de vijfsetter.

De ontvangst op dinsdag had voor Maaseik verschillende onaangename verrassingen in petto. De bus die de ploeg aan het vliegveld moest oppikken, kwam veel te laat en toen de Maaseikenaars de traditionele eerste training in de plaatselijke hal wilden starten, bleek die slechts voor één derde beschikbaar te zijn. Niet in strijd met de CEV-regels, zo bleek, maar allerminst ideaal om een zaal te leren kennen. In het begin van de match leken de bezoekers weinig hinder te ondervinden van het vreemde terrein en toen Protopsaltis Maaseik naar 15-18 bracht, zat setwinst er nog in. Reggers tipte zelfs de eerste setbal tegen de vloer, maar toch waren het de Zwitsers die bij 29-27 mochten juichen.

Bijna dood

De thuisploeg was nu gelanceerd en via 10-7 stoomde Wendt, ex-Aalst, door naar 17-12. Bij Maaseik kwam Cox Reggers aflossen, maar ook die werd bij zijn eerste aanval door ex-Maaseikenaar Höhne afgeblokt: 21-15. De Limburgse kopjes gingen naar beneden, Amriswil kreeg de vrije baan naar 25-18. Maaseik-coach Bertini trakteerde zijn ploeg op een donderspeech en hij bracht in het midden de Spanjaard Fornes in voor Thys. De Zwitsers losten via 2-0 een eerste salvo in de derde set. Maaseik klampte echter aan en bij 10-13 was het de thuisploeg die onder druk stond. Niet voor lang want Amriswil boog een 13-16 achterstand om naar 22-20. Alarmfase rood bij Maaseik waar Treial en Fornes de meubelen redden.

Half mirakel

Diezelfde Fornes tekende voor 0-3 in set vier, maar Maaseik kon het niveau niet aanhouden. Het waren de Zwitsers die naar 13-9 speelden. Protopsaltis hield de bezoekers echter in koers (13-13), maar na een nieuwe thuisversnelling, leek Maaseik bij 18-13 uitgeteld. Wat toen volgde, was een ongelooflijke comeback. Fornes luidde die in met een killblock, Treial deed het zelfde voor 20-21. Cox sleepte Maaseik erdoor, Protopsaltis blokte opnieuw 22-25 op de tabellen. Een half mirakel was geschied.

Opstanding

Maaseik kwam in de vijfde set zelfs weer helemaal tot leven. In een nek-aan-nekrace tot het bittere einde, vooral omdat de Limburgers twee uitlopers naar 1-3 en 7-9 niet konden verzilveren. De Zwitsers hadden bij 12-10 de beste kaarten, maar nadat Cox eerst twee matchballen wegveegde, plaatste hij zelf het orgelpunt: 19-21 en de winst voor Maaseik.

Amriswil 2-Maaseik 3

29-27, 25-18, 22-25, 22-25, 19-21

AMRISWIL: Egger 1, Abouelsoud 11, Von Burg 11 (Ouyachi), Wendt 26 (Schedl), Höhne 14, Imhoff 6 (Messerli). Libero: Diem.

MAASEIK: Vanker 4, Bartos 17, Thys 2 (Fornes 4), Reggers 8 (Cox 10), Protopsaltis 16 (Reggers 8), Treial 12. Libero: Ottevanger.