Maaseik zet na setverlies orde op zaken tegen Leuven

Flames staan voor drie leuke affiches: “Meer kansen creëren tegen topteams is de volgende stap die we moeten zetten”

Morgen gaat in Engeland de Arnold Clark Cup van start. De Red Flames nemen het er op tegen Europees kampioen Engeland, Zuid-Korea en, morgen, Italië. Door de uitnodiging van de Engelse FA was een stage in de Spaanse februarizon ditmaal geen optie. Spelen in Milton Keynes, Coventry en Bristol tegen drie WK-deelnemers betekent meer prestige, betere tegenstanders en meer volk. 10.000 toeschouwers is een minimum, tegen Engeland zal het voor de Flames voor meer dan 20.000 kijkers zijn.