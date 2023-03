Maaseik wint van Roeselare en wipt naar de eerste plaats

Lotto Volley LigaMaaseik heeft zijn eerste overwinning van het seizoen tegen Roeselare op zak. De Limburgers kwamen in de zevende classico in eigen huis alleen in de derde set even in de problemen, maar voor de rest waren de West-Vlamingen op achtervolgen aangewezen. Door deze overwinning wipt Maaseik over Roeselare naar de eerste plaats in de champions play-off.

Maaseik 3-Roeselare 1

25-17, 25-19, 17-25, 25-21

Had Roeselare last van lome benen na de Europese trip? In de openingsfase alvast niet want het opende via Kukartsev en Fasteland naar 5-7, maar daarna nam Maaseik over. Protopsaltis zorgde bij 14-9 voor een eerste ruime kloof, Reggers zette bij 19-14 aan voor setwinst. In de slotfase duwde de thuisploeg de bezoekers met vier punten op rij, waarvan twee opslagpunten van Treial, helemaal kopje onder.

Roeselare moest even herstellen van de opdoffer, maar het vond in de tweede set toch grinta om te blijven vechten. Ook verbaal want Coolman keek tegen geel na protest, een beslissing die voor het enthousiaste publiek signaal was om nog wat feller te supporteren. Over 10-12 stuurden de Limburgers vlotjes naar 19-15, maar de bezoekers vochten zich via Verhanneman weer in de wedstrijd (20-19). Meteen het signaal voor Reggers en Protopsaltis om enkele meesterstukjes op te voeren.

Machine stokt

Maaseik leek op rozen te zitten, maar in het begin van de derde set stokte de thuismachine. Roeselare profiteerde van de Maaslandse twijfels en snelde over 6-11 naar 13-20. Reggers en co drongen niet meer aan waardoor de bezoekers weer moed kreeg. Dat was ook te merken in het begin van de vierde set waarin beide ploegen elkaar weinig ruimte gaven. Pas toen Bartos, terecht man de van match, zijn opslaghamer vond, knalde Maaseik naar 17-10.

Ferm slotakkoord

De thuisploeg leek op weg naar vlotte winst, al hield Koukartsev er over 22-21 nog de spanning in. De laatste akkoorden waren echter voor de Limburgers: een kanonschot van Reggers, een perfect geplande challenge van coach Bertini en een ferme linkse matchbal van Protopsaltis. Maaseik had na zeven confrontaties eindelijk een eerste echte overwinning tegen Roeselare te pakken. De leidersplaats in de champions playoff was een mooie opsteker en ongetwijfeld een stevige boost voor het mentale vertrouwen.

MAASEIK: Vanker 1 (Aloisi), Bartos 21, Reggers 18 (Cox), Fornes 9 (Baghdady), Protopsaltis 20, Treial 10. Libero: Perin.

ROESELARE: D’Hulst 3 (Ahyi), Rotty 18 (Plaskie), Coolman 6, Koukartsev 17 (Ahyi), Verhanneman 8, Fasteland 8 (Depovere). Libero: Deroey.

Star of the Game: Adam Bartos