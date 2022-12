Maaseik wapent zich met extra Zwitserse aanvaller

Dat gebeurde vandaag en dus heeft Maaseik meteen toegeslagen. “Het opdoeken van de Duitse topper United Volleys Frankfurt kwam ons goed uit. We haalden er de jonge Zwitser Robin Baghdady als extra kracht voor de receptie-hoek”, meldt manager Dieter Leenders. “Baghdady is 23 jaar en 205 cm groot. Hij begon zijn volleybalcarrière bij Lindaren Amriswil, onze tegenstander van woensdag, en speelde twee jaar bij de Brandon University Bobcats in Canada. Daarna volgde één jaar Berlin Recycling Volleys in Duitsland en anderhalf jaar geleden kwam hij over naar Frankfurt om er vierde te worden in de Bundesliga en de finale van de Supercup te bereiken. Vlak voor dit najaar de competitie weer begon, was het ‘boeken toe’ in Frankfurt.”