Maaseik vlot voorbij Achel in Limburgse derby

Maaseik, opnieuw met Martin Perin als libero, keek in de Limburgse derby meteen tegen een 2-4 achterstand aan. Staples, ex-Maaseik, zette de thuisploeg onder druk, maar bij 8-7 nam Protopsaltis over. Maaseik leek een kloof te kunnen slaan, Verweij en Dahl hielden de bezoekers over 16-16 en 22-21 in het spoor. Tegen het slotoffensief via Thijs en Protopsaltis had Achel geen verhaal meer. De setwinst zorgde voor wat meer vuur bij Maaseik dat via 8-5 naar 16-11 speelde.De bezoekers vonden geen antwoord op de Maaseikse aanvalsdruk en bij 21-15 zette Thys al aan voor nieuwe deelwinst. De thuisploeg maakte het netjes uit in de derde set: 20-12 met Bartos en Reggers in de hoofdrol. Treial besliste de match met een snoeiharde ace.