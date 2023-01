Maaseik verslaat het Tsjechische Ceske Budejovice en is op weg naar kwartfinale

De thuipsloeg startte goed want het snelde na een gelijkopgaand begin naar 12-6 en 16-10. Protopsaltis en Bartos leken de set bij 20-14 binnen te halen, maar Giraudo, 4 opslagpunten, hield de Tsjechen over 22-20 in koers. Een acende Cox zette de thuisploeg toch op 1-0. De bezoekende druk in set één was een voorbode voor Tsjechische wervelwinden in de tweede beurt. Maaseik hield gelijke tred tot 6-6, maar daarna duwden Van Schie (ex-Roeselare) en Stoilovic het gaspedaal helemaal in. Van 10-16 ging het snel naar 17-23, het Maaseikse slotoffensief via Reggers en Bartos bracht weinig zoden aan de dijk: 1-1.