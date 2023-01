Maaseik verrijst in de golden set en stoot door naar kwartfinale CEV Cup

Volleybal CEV CupHet Europese voorjaar van Maaseik duurt nog even verder want de Limburgers hebben zich in Tsjechië geplaatst voor de kwartfinale in de CEV Cup. Na winst in de golden set want na een 3-1 winst op eigen veld, liepen de Maaseikenaars tegen 3-0 op het veld van Ceske Budejovice aan. In de extra set haalde Maaseik stevig uit: 9-15 en het ticket voor de volgende ronde.

Ceske Budejovice 3-Maaseik 1 (golden set)

Knockout lijken en toch weer opstaan en de winst pakken. Dat is de korte samenvatting van de Europese wedstrijd die Maaseik woensdag in de vooravond afwerkte bij de Tsjechen in Ceske Budejovice. Maaseik had genoeg aan twee winnende sets of winst in de golden set om zich te plaatsen voor de kwartfinales. De troepen van coach Fulvio Bertini kozen voor het moeilijkste scenario: de extra set.

Niet dat dat het plan was, want de Italiaanse coach gaf vooraf aan geen risico’s te willen nemen en liefst van snel naar twee winnende sets te willen spelen. Dat leek te lukken in de eerste set waarin de thuisploeg via een sterke Licek voorsprong nam, maar bij Maaseik stond Reggers even sterk te spelen en hij hield de bezoekers in koers. De Limburgers waren niet onder de indruk van drie setballen voor de thuisploeg, maar bij 25-25 was er wel protest bij een opslagpunt van Protopsaltis dat door de Tsjechische lijnrechter afgevlagd werd.

Code rood

Geen setbal voor de bezoekers dus, die even later tegen een 1-0 achterstand aankeken. Maaseik speelde in de tweede set opnieuw goed mee, maar ondanks een 15-16 voorsprong via Treial, liepen de Maaseikse aanvallers zich te vaak vast in het stugge blok van de Tsjechen. 2-0 en code rood voor Maaseik dat nu al twee sets moest winnen om de extra set te vermijden. Helaas voor de bezoekers bleef Ceske Budejovice een oninneembare vesting en moesten Reggers en co een 25-16 setwinst toestaan.

Rug gerecht

Game-over, lijkt het dan, maar dat was zonder een extra portie Limburgse slagkracht gerekend. De Maaseikenaars rechtten de rug en onder impuls van Treial, Reggers en Protopsaltis snelden de bezoekers naar 5-10. Het orgelpunt was van Ferre Reggers, goed voor 21 punten en een scorerapport van 68%. Maaseik mag naar de kwartfinale. Daarin speelt het tegen de beste afvaller uit de Champions League.

27-25, 25-21, 25-16, 9-15 (golden set)

BUDEJOVICE: Giraudo 8, Stoilovic 5 (Michalek), Van Schie 20, Polak 7, Licek 15, Ondrovic 11. Libero: Krystof (Sedlacek).

MAASEIK: Vanker 2 (Aloisi), Bartos 4 (Hetman 2), Reggers 21 (Cox 1), Treial 8, Protopsaltis 7 (Baghdady 1), Fornes 5. Libero: Perin.