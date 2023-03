Maaseik herstelt vlot van uitschuiver in de eerste set

Geen Jolan Cox bij Maaseik want de aanvaller werd woensdag voor de tweede keer vader. Maaseik had hem in het begin van de wedstrijd anders goed kunnen gebruiken want Menen verraste met een blitzstart. Dermaux (100% in de eerste set) en Hänininen snelden via 4-8 naar 11-18. De thuisploeg vond geen antwoord op de West-Vlaamse bommen en in geen tijd stond er een 17-25 verlies op de bordjes. Maaseik leek in de tweede set wel het goede ritme gevonden te hebben. Een acende Protopsaltis stuurde naar 7-3, maar de bezoekers sloten bij 10-8 weer aan. Dermaux hield de kloof klein en pas over 22-18 zorgde Protopsaltis met nieuwe opslagpunten voor de definitieve afscheiding. De Limburgers kwamen in de derde set helemaal onder stoom: 13-9 via Reggers die even later al voor 19-12 tekende. Zelfde verhaal in de vierde set met Reggers die naar 8-2 spurtte, Bartos die aantikte bij 15-7 en Thys die via 23-12 de driepunter veilig stelde.