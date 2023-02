Maart kan het seizoen van Union maken of kraken: Brusselaars verkeren in crisisje net voor cruciale maand

UnionDe cruise control van Union slaat even tilt, met na het accident de parcours tegen Standard ook een botsing op Westerlo. Twee 4-2-nederlagen op rij: zo’n dipje is Union niet gewend en valt net voor een kritieke maand maart die het seizoen kan maken of kraken.

In competitie, beker of Europees: Union legde dit seizoen een sterke regelmaat aan de dag. Maar nu kent die prestatielijn toch een zichtbare krak met voor het eerst twee nederlagen op rij in de competitie dit seizoen. Door de magere 1 op 9-puntenbalans ziet Union leider Genk in de titelstrijd ook uitlopen.

Is er sprake van een crisis van Union? Dat beladen woord is wat snel gezegd na een straf seizoen waarin de boog constant gespannen stond. Het verkleinwoord past wel: een crisisje of dipje is het zeker. “Noem het zoals je wil - whatever - maar één op negen is onvoldoende”, zegt Union-coach Karel Geraerts. “Als trainer blijf ik wel nuchter en moeten we nu ook niet panikeren. Begin dit seizoen hadden we ook een moeilijke periode met de nederlaag op KV Mechelen, de uitschakeling tegen Rangers FC en een zwaar verlies op Antwerp, maar daar zijn we toen ook goed uitgekomen.”

De 2-4-nederlaag tegen Standard op 18 februari brak de ongeslagen competitiereeks van 17 duels af en heette nog een accident de parcours. Maar de 4-2 op Westerlo baart meer zorgen, vooral dat eerste half uur waarin Union de bressen in een chaotische defensie niet kon dichten. “We mochten bidden dat Westerlo niet efficiënter was, anders stond het na een half uur 4-0 of 5-0 in plaats van 2-0”, zei doelman Anthony Moris veelbetekenend.

Volledig scherm Karel Geraerts © BELGA

Standard en Westerlo scoorden samen acht keer tegen Union: dat aantal in twee duels omvat een kwart van alle tegengoals in de competitie dit seizoen en contrasteert fel met de zo geroemde defensie met zes clean sheets en amper drie tegengoals in de eerste negen duels na de winterstop. Geraerts over hét pijnpunt nu: “We maken te veel individuele fouten, die moeten eruit als we weer willen aanknopen met meer puntenwinst.”

Op Standard leidde balverlies van Senne Lynen een tegengoal in en verdedigde Machida niet alert bij de tegenprikken van de Rouches. Op Westerlo mocht Lazare zich schuldig voelen nadat Union zich van 2-0 terug in de match naar 2-2 geknokt had. Zijn domme late tackle op Thomas Van den Keybus, die de bal al meters naast had gemikt, zorgde voor een VAR-interventie. De strafschop voor Westerlo bleek hét kantelmoment.

Volledig scherm De overtreding die Lazare de rode kaart opleverde. © BELGA

Maar Geraerts wil niet alles over dezelfde kam smeren: “Ik ga niet mee in een volledig negatief verhaal. Ik zag nog veel punten waaraan we ons kunnen optrekken. We voetballen als ploeg nog steeds vooruit en het is niet zo dat we geen combinaties meer op de mat leggen.”

Beterschap zal wel nodig zijn voor de cruciale maand die volgt. Donderdag staat in de bekerreturn op Antwerp het behalen van de finale op het spel. En tussen de historische achtste finale in de Europa League tegen Union Berlin ligt een verplaatsing naar leider Genk geprangd. “Dat is het leuke aan voetbal dat we snel weer heel wat uitdagingen hebben”, zegt Geraerts. Maart kan het seizoen van Union maken of kraken. Doelman Moris zet zijn team alvast op scherp voor de bekerreturn: “Dan moeten we als echte mannen en kampioenen weer opstaan.”

Volledig scherm © Photo News