“Maak je geen zorgen, hij is klein”: nieuw slachtoffer beschrijft hoe Benjamin Mendy haar dwong om seks te hebben

Deze feiten zouden dateren van juli 2021. Mendy zou de 22-jarige dame in kwestie meegenomen hebben naar de cinemazaal van zijn afgelegen villa in Cheshire - waar hij zich ook zou vergrepen hebben aan alle andere slachtoffers. Ze stelt dat ze er werd uitgenodigd samen met een groep andere mensen, die iets dronken en spelletjes speelden. Waarna de twee aan de praat geraakten, er een kus volgde en Mendy zijn onderbroek naar omlaag trok. “Ik had iets van, ‘ik wil helemaal niks meer, ik ken je amper’. Waarop hij zei: ‘Hij is klein, je moet je geen zorgen maken.’ Ik zat op de zetel, en hij stond voor mij, met zijn penis in zijn hand. Ik zei hem dat ik niet wilde zwanger geraken, dat ik de pil niet nam. Maar niks drong tot hem door. Het was alsof ik tegen een muur aan het praten was.”

Quote Ik kon niks doen. Binnen de 20 seconden was het over. Ik voelde me vuil en heb mezelf nadien proper gemaakt met babydoek­jes. Ik wist niet hoe ik moest verwerken wat er zich zonet had afgespeeld. Ik voelde me alleen op de aarde. De 22-jarige getuige

De vrouw vertelt dat ze de andere mensen op het feestje niet kende en dat ze niet het gevoel had dat ze zomaar kon ontkomen aan wat haar te wachten stond. “Daar zat ik op die bank, ik kon nergens heen. Ik kon niks doen. Binnen de 20 seconden was het over. Ik voelde me vuil en heb mezelf nadien proper gemaakt met babydoekjes. Ik wist niet hoe ik moest verwerken wat er zich zonet had afgespeeld. Ik voelde me alleen op de aarde”, beschrijft de vrouw, die haar verhaal naar buiten bracht toen andere slachtoffers naar de politie stapten. “In zo’n gevallen is het toch woord tegen woord en ik was bang. Of je het nu wil of niet, zo’n mensen hebben macht”, verklaart ze waarom ze niet eerder had gepraat.

Volledig scherm © AP

Nadien werden op het proces bewakingsbeelden getoond vanuit een club in Manchester, uren nadat het misbruik zou hebben plaatsgevonden. Beelden waarop te zien is hoe ze tegen de 28-jarige Fransman aan danst en hoe ze kort nadien haar hand rond zijn nek legt en met hem praat. Iets waar Eleanor Laws QC, de verdediging van de voetballer, vragen bij had - ze leek zich immers “fysiek comfortabel” te voelen in zijn gezelschap. “Ik zou niet zeggen dat ik me fysiek comfortabel voelde in zijn bijzijn, ik had gewoon nog niet kunnen verwerken wat er gebeurd was. Ik was heel dronken en ik deed maar wat de rest deed. Ik deed alsof er niks gebeurd was”, luidde haar antwoord.

Mendy wordt in het proces beschuldigd van acht verkrachtingen, één keer van seksueel misbruik en één keer van poging tot verkrachting - twee van die misdrijven zouden volgens een aanklager zelfs nog diezelfde avond hebben plaatsgevonden. De beschuldigde ontkent echter alles.