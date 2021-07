Luke Shaw scoort snelste doelpunt ooit in EK-finale

EK voetbal Voorbarige tattoos, nieuwe straatna­men en dreigen met pizza Hawaï: dolenthou­si­as­te Engelsen leven zonder rem toe naar EK-finale

10 juli 55 jaar moeten ze in Engeland al wachten op een Europese toernooizege. Nu ze morgen de finale spelen in het eigen Wembley, komt dat plots wel heel dichtbij. De Engelse fans steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken, met soms bizarre stunts tot gevolg. We pikten de opvallendste initiatieven er voor u uit.