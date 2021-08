Lukaku wil in Milaan blijven, maar Chelsea geeft hem nog niet op

Formule 1 Verstappen alweer slachtof­fer van fout Mercedes-cou­reur, Ocon pakt eerste zege van zijn carrière, Vettel gediskwali­fi­ceerd

1 augustus Esteban Ocon heeft zijn allereerste F1-wedstrijd ooit gewonnen. De race in Boedapest was amper één bocht ver en Max Verstappen deelde alweer in de brokken na een fout van een Mercedes-coureur. Deze keer was het Valtteri Bottas die een ravage aanrichtte. Ook Hamilton moest door een foute bandenkeuze achtervolgen en werd (na de diskwalificatie van Sebastian Vettel) tweede. Verstappen moest vrede nemen met een negende plaats en verliest de leiding in de WK-stand.