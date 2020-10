Lukaku - wie anders - bezorgt Rode Duivels met twee goals een grijze overwinning tegen IJsland

Opdracht volbracht. De Rode Duivels hebben hun trip naar IJsland met dank aan Romelu Lukaku tot een goed eind gebracht. De gelegenheidskapitein opende de score en maakte kort voor de rust de IJslandse gelijkmaker ongedaan vanop de stip. Na een grijze wedstrijd werd het 1-2. Door de overwinning van Denemarken tegen Engeland is België wel weer leider in de Nations League.

“Ik verwacht een goed georganiseerd IJsland”, zei Roberto Martínez een goed uur voor de aftrap in Reykjavik. Geen loze woorden van de bondscoach, want de thuisploeg trok vanaf de eerste minuut een dubbele gordel op tegen de Rode Duivels. De Belgen mochten tot halverwege de IJslandse helft komen, verder niet.

De behoudsgezinde plannen van vervangend bondscoach Arnar Vidarsson kregen na nog geen tien minuten een knauw. Lukaku maakte zich sterk in de zestien na een lange bal van Alderweireld. De kapitein van de Rode Duivels kwam dankzij onoordeelkundig verdedigen plots in stelling om te schieten en dan weet je het wel: 0-1.

Volledig scherm © Photo News

Echt veel tempo zat er niet in de match, maar IJsland bleef wel als één blok voetballen. Meestal verdedigend, maar bij een schaarse uitbraak was de thuisploeg wel gevaarlijk. Carrasco liet Saevarsson in z’n rug lopen na een uitstekende doorsteekbal. Mignolet was kansloos oog-in-oog met de 36-jarige rechtsback van Valur Reykjavík.

Zo kwam het dat er plots een gelijkmaker in doel lag te blinken. Werk op de plank voor de Duivels, Roberto Martínez kwam recht uit z’n dug-out. Het bleef evenwel moeilijk om een gaatje te vinden in de IJslandse organisatie. Hoekschoppen dat wel, maar naar doelrijpe kansen bleef het zoeken met een vergrootglas.

In afwezigheid van Hazard en De Bruyne moest en zou het van Lukaku komen. ‘Big Rom’ zocht de achterlijn op waarna hij gehaakt werd. De bal ging op de stip en de Inter-spits zette de elfmeter zelf om. Orde op zaken. 5de goal voor Lukaku tegen IJsland. Nooit scoorde er een Belg meer tegen één welbepaald land.

Volledig scherm © Photo News

Kort na de pauze even IJsland, maar in tegenstelling tot de gelijkmaker kwamen de Rode Duivels niet in verlegenheid. De fut raakte vervolgens vol-le-dig uit de wedstrijd. Het resultaat was een saaie tweede helft met weinig opwinding en traag spel. Doku en Trossard konden zich in de rug van Lukaku maar moeilijk doorzetten.

Verder controleerden de Duivels bij gratie van Tielemans en Witsel de wedstrijd uit. Lukaku had zich van z’n taak gekweten en de achterhoede, die werd niet meer op de proef gesteld. De wedstrijd sleepte zich traag maar gestaag naar z’n einde. België moest winnen in Reykjavik: opdracht volbracht, meer viel er niet over te zeggen.

Door de nederlaag van Engeland tegen Denemarken komen de Rode Duivels plots weer aan kop in hun groep van de Nations League. Verder blijft ook de eerste plaats op de FIFA-ranking behouden. Kleine dingen om te vieren na een matige trip naar IJsland. Afspraak in november voor het drieluik Zwitserland-Engeland-Denemarken.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

