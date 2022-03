Lukaku pas erg late Chelsea-invaller in zege bij Norwich op dag dat club op haar grondvesten davert

Premier LeagueHet is een situatie waarin hij zelden heeft gezeten. Romelu Lukaku (28) bleef zaterdag op Burnley 90 minuten op de bank en daar kwam vanavond tegen Norwich amper verandering in. Invaller in minuut 86, bij een 1-2-stand. Kai Havertz zorgde met een heerlijke goal nog voor zekerheid, in een match die in de schaduw stond van de eerdere ontwikkelingen rond Chelsea waarbij de club in beslag werd genomen door de Engelse overheid .

Het antwoord op het veld dat Chelsea zal plezieren. De opener na drie minuten van Chalobah, de dubbele voorsprong nog voor het kwartier via Mount. Dubbele dreun voor rode lantaarn Norwich, mentale opsteker voor een naast het veld getormenteerd Chelsea. Pas diep in de tweede helft werd het nog even spannend toen de ‘Canaries’ via Pukki nog de aansluiting vonden. Alleen om Havertz in de slotminuten de 1-3 heerlijk op het bord voorbij Krul te zien zetten.

Volledig scherm Kai Havertz trapt de 1-3 in de slotminuten enig mooi binnen. © REUTERS

Lukaku keek het - opnieuw - met lede ogen aan. Tuchel stuurde hem nog geen tien minuten het veld op. Ook vanavond geen basisplaats. Een spits van 113 miljoen euro verbijt de frustraties. Zaterdag tegen Burnley was het de derde keer dit seizoen dat Tuchel ‘Big Rom’ niet nodig had. In de Champions League kreeg hij eerder ook geen minuten tegen Juventus en Lille. Het is wennen.

Bij Inter speelde hij elke match, als hij fit was. Enkel toen de titel vorig seizoen al binnen was, liet Antonio Conte hem een keer op de bank. Zelfs bij Manchester United, waar hij naar het eind werd buiten gekeken, moest Lukaku in twee jaar in de competitie en de Champions League maar één keer lijdzaam toezien als ongebruikte invaller.

Ook bij Everton en West Bromwich overkwam hem dat lot zo goed als nooit. Lukaku leerde tien jaar geleden, in zijn eerste periode bij Chelsea, bankzitten. Hij zat zelden in de kern.

Volledig scherm Lukaku lachend op de bank naast Ziyech in Norwich. © Photo News

“Romelu vecht voor zijn plaats”, zegt Tuchel. “Zoals iedereen. Hij stelt zich positief op. De situatie zint hem niet, maar hij gaat er professioneel mee om. Ik doe mijn best om hem te steunen. Het is geen makkelijk moment voor hem. Hij is een lid van dit team. Een belangrijk lid. Maar ik kan maar elf spelers selecteren.”

Zonder ‘Big Rom’ won Chelsea vanavond makkelijk van Norwich. De man die het luidst toegezongen werd vanuit het bezoekersvak: Roman Abramovich. Laat het een troost zijn voor Lukaku: dat was niet Timo Werner, de Duitser die de voorkeur kreeg. Opnieuw liet die een kans onbenut om zich te tonen. Zondag dan maar voor Lukaku, thuis tegen Newcastle?

Vorige week slaagde hij er wel in om Chelsea naar de volgende ronde van de FA Cup te loodsen, met een winnend doelpunt.

Volledig scherm Tuchel met instructies voor Lukaku in Norwich. © AFP

