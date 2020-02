Luciano D’Onofrio krijgt het laatste woord na de spookgoal: "Hier kun je niet licht overgaan" Stephan Keygnaert

05 februari 2020

06u55 0 Jupiler Pro League Nu het stof na het veelbesproken doelpunt van Hans Vanaken zondag in de topper Club Brugge-Antwerp stilaan is gaan liggen, krijgt de sterke sportieve man van Antwerp, Luciano D'Onofrio, het laatste woord. Heeft Antwerp het 'incident' inmiddels achter zich gelaten met het oog op de belangrijke bekerreturn tegen Kortrijk?

"Het is niet makkelijk. Men mag hier in de bevoegde instanties niet licht overgaan. Dit was een professionele fout van de lijnrechter."

D'Onofrio vraagt een faire behandeling maar wil gentleman blijven. "Onmiddellijk na de wedstrijd heb ik Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert verteld dat Club verdiende om te winnen. Zij waren beter. Maar tegelijkertijd hebben clubs als Brugge of Standard het niet nodig om arbitraal bevoordeeld te worden. Dat is niet goed voor het Belgische voetbal. Brugge scoorde zondag een doelpunt omdat een lijnrechter vanop zeventig meter dacht zich te moeten manifesteren. Hij stond niét goed opgesteld, kan nooit zeker geweest zijn van zijn observatie, en had de beslissing moeten overlaten éérst aan de ref en daarna aan de VAR."

Verantwoordelijkheid

D'Onofrio gaat uit van een ‘accident de parcours’: "Met de Pro League doen wij er alles aan om de arbitrage in ons voetbal te verbeteren. Dat is omdat we geloven in onze scheidsrechters - die in Brugge deed het goed - en lijnrechters. Maar wat geldt voor spelers, trainers en bestuursleden geldt ook voor hen - iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen."

Antwerp hoopt de kater door te spoelen met kwalificatie voor de bekerfinale: "Wij moeten naar Kortrijk zonder Mbokani. De tegenstander is sterk bezig. Ik heb het volste vertrouwen in de selectie. Het enige wat ik hoop, is dat alle actoren professioneel blijven waardoor de winnaar een onomstreden winnaar wordt." (SK)