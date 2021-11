Luca Brecel stoot door naar kwartfinales op English Open snooker en moet tegen O’Sullivan

Tennis Gevacci­neer­de Thiem keert midden december terug op tennisveld

De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem, de nummer 9 van de wereld en winnaar van de US Open in 2020, heeft dinsdag aangekondigd dat hij is ingeënt ter voorbereiding op zijn terugkeer naar de competitie in december en zijn deelname aan de volgende editie van de Australian Open.

2 november