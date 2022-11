De ‘mayonaise’ pakt heel moeilijk dit seizoen bij topteam Lindemans Aalst. Zes punten behaald, dat is opvallend weinig. T 1 Idner Martins heeft nog altijd geen typeploeg op papier. Hij wisselde ook dit keer om de haverklap. Zonder veel resultaat. Zo stijgt Guibertin van de achtste naar de vijfde plaats in de ranking. Aalst opende nochtans meer dan behoorlijk via Heckel, Meier en Overbeeke. Het leek allemaal in de sacoche langs 4-8 en 16-19. Maar dat was zonder de thuiswaard gerekend. MVP Gil Hofmans mepte alles aan diggelen voor een riante 25-22. In de tweede beurt dook thuiscoach Wannes Rosiers bij 1-5 in een time-out. Robbe Van de Velde, weg van de libero bij Aalst, kon als hoekaanvaller zijn ding doen. De Ajuinen stelden via 15-22 kordaat gelijk: 1-1. Maar de Oost-Vlaamse machine stokte. De wissels van Martins sorteerden geen effect. Guibertin fietste naar 23-16 en tweede setwinst. Zo belandden de bezoekers in nauwe schoentjes. Robin Overbeeke werd door Idner naar de bank gehaald. Aalst klampte aan tot 22-21 en 23-22. Maar Hofmans en de zijnen weerstonden de druk. Grote euforie meteen bij de vierde matchbal. (PLG)