LOTTO VOLLEY LEAGUEVH Leuven duikt straks de Champion Play-Off in met een bonus van 3 punten voor zijn derde plaats in de reguliere competitie. Het team rond Hendrik Tuerlinckx had zaterdagavond in Aalst een halfuurtje nodig om in het ritme te geraken, maar eenmaal op stoom was er geen redden aan voor Aalst, dat de eerste ronde zal afsluiten op de zesde plaats en zo 0 bonuspunten meeneemt naar de volgende ronde.

Aalst - VH Leuven: 1-3 (25-19, 21-25, 20-25, 19-25)

Volledig scherm Hendrik Tuerlinckx gaat zijn kans tegen het eenmansblok van Robbe Van de Velde. © GTG

Uitgerekend op de avond van een geslaagd uitzonderlijk vipevenement met 250 blije genodigden en veel volk op de tribunes ging de thuisploeg op het terrein met de billen bloot. Nochtans hoopvol gestart met overtuigende winst in de openingsset (15-9 en 25-19) en zich hoopgevend herpakt in set drie (16-12) nadat VH Leuven setevenwicht had afgedwongen, stortte het kaartenhuisje in elkaar. Lindemans Aalst in alarmmodus, zoals dit seizoen al vaker is gebleken en vroeg heeft geleid tot een trainerswissel (Achten voor Martins). Onbegrijpelijk, telkens weer die opduikende vervelling? Er is niet veel aan te begrijpen: een gebrek aan kwaliteit op sleutelposities (nadrukkelijk aan de pass en in verdediging bij de libero) loopt als een rode draad door dit wankele team.

Leuven had het moeilijk om meteen stevig in te zetten, want bij Aalst klopt het plaatje aanvankelijk nog. Niks om zich zorgen over te maken, iedereen op scherp en bij schot. Tot bij Leuven Peters en Peeters kwamen aanzetten en Tuerlinckx bij momenten weer kon uitpakken als in zijn glorieperiode. Hét kantelmoment: de 16-12-achterstand in set drie werd zo weggeveegd: 16-18. Daarna was het bij de thuisploeg huilen met de pet op. Verbrokkeling aan de pass, stuntelig of afwezig in verdediging en aan het net. De libero werd bij het ingaan van set vier met een wissel uit zijn lijden verlost, maar de schade was onherstelbaar.

Frustraties

VH Leuven haalde een hoger offensief rendement (42% tegen 51%), scoorde iets meer bloks (8-10) en toonde in receptie een grotere standvastigheid (39% tegen 44%). Wat stoorde, was de fountenlast over de hele lijn in beide kampen. Het maakte enige wrevel los bij het publiek. Maar nóg straffer en zwaar belastend voor het gemoed zaterdagavond: het duel werd in zijn ritme gekraakt door aangevraagde ‘challenges’ (VAR) die telkens veel te lang duurden. Tel daar het oponthoud bij door herhaalde onduidelijkheden aan de officiële tafel. De wedstrijd duurde meer dan twee uur voor vier sets, net door die uitgerekte challenge waarbij ook het publiek op de tribunes aan zijn lot wordt overgelaten. Een challenge aangevraagd door wie? Voor wat? Waarom zo lang wachten op uitsluitsel? Waarom geen of een onduidelijk beeld op het scherm in de zaal? Zo blaas je spankracht uit een duel – waarbij de frustratie ook de spelers op het terrein te pakken krijgt. Ze gingen er net niet bij zitten...

Quote De tandem Val­kiers-Tuerlinckx blijft toonaange­vend, de viervoudi­ge Speler van het Jaar is bij momenten weer helemaal zichzelf: outstan­ding

Lindemans Aalst neemt de sportieve balast mee naar de eindronde met zes (volledige competitie met heen- en terugwedstrijden), terwijl Leuven kan meedingen voor een plaats in de titelfinales. Met op de openingsdag op 4 maart al meteen een eerste uitwedstrijd in Maaseik (Aalst moet naar Roeselare, red.). Aanstaande zaterdag volgt al een voorproevertje: VHL sluit de eerste competitieronde af in Maaseik.

VHL vindt zich stilaan terug na een slappere start in het nieuwe jaar, slordigheden worden wat meer gemaskeerd. De tandem Valkiers-Tuerlinckx blijft toonaangevend, de viervoudige Speler van het Jaar is bij momenten weer helemaal zichzelf: outstanding. En Lennert Van Elsen (21) speelde zaterdag een berematch (offensieve 7 op 8 en 5 blokpunten). Bemoedigende vaststellingen.

En nu carnaval...

In Aalst – worstelend met een kater – tellen ze af naar hun carnavalsmatch van zaterdag tegen Achel, voor «den ambiance». Voor spelers als de 20-jarige Robbe Van de Velde – zaterdag met 50% in aanval en 58% in receptie een lichtpunt bij de thuisploeg – blijft het intussen doorbijten. En hopen op beterschap? Met een masker op.

Star of the game: Hendrik Tuerlinckx

AALST: Monteiro 3, (Bogachev) Van de Velde 18, Heckel 5 (Saaremaa), Overbeeke 15 (Hoff 1), Baetens 10 (Meier), Sanches 6 (Meier). Libero: Petersson (Baetens)

VH LEUVEN: Valkiers 5, B. Peters 13, De Paepe 7 (Blondeel/Beelaert), Tuerlinckx 18 (Witvrouwen, Peeters 15, Van Elsen 12 (Blondeel). Libero: Dufraing/S. Peters