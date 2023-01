Leuven teerde op Hendrik Tuerlinckx, Lennert Van Elsen en Laszlo De Paepe. Zij kantelden de 2-0-achterstand naar 2-2. ‘Aussi’ Max Staples, MVP in dit beklijvend duel, vond zijn sloophamer terug in de tiebreak waarbij Ward Van Dyck en de Deen Ulrik Dahl over 10-8 en 13-11 zorgden voor een bom van euforie.

Coach Jan Vanvenckenray had zijn pionnen stevig door elkaar geschud. Zijn nieuwe ‘mix’ bood rendement over 13-10 en 23-20 in de eerste beurt. Staples en Dahl timmerden samen vijftien aanvallen tegen het parket. Leuven vergat 15-18 in de tweede akte te verlengen. Langs 24-22, 25-24 en 26-25 hield Smit het hoofd koel: 2-0. Met een ace en een blok loodste Valkiers zijn troepen dan naar 11-15 en 19-25. De ingekomen Simon Peeters deed Achel in de vierde fase (7-12, 13-22) naar adem happen: 2-2. Achel vond het heilig vuur terug in de belle: Bij 12-11 sloeg Van Dyck dubbel toe (14-11) en versierde Dahl meteen de matchbal. Feestgedruis brak los in hal De Koekoek. (PLG)