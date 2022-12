Wielrennen Evenepoel stelt nieuwe regenboog­trui voor, ook Grou­pama-FDJ in nieuw jasje en weer meer rood voor Stuyven en co: zo herkent u het peloton in 2023

Dat Remco Evenepoel door z’n magistrale overwinning in Australië een jaar lang in de regenboogtrui zal mogen rondrijden, wisten we al. Maar nu weten we ook hoe die trui er ook echt zal uitzien. “Ik kan niet wachten om in deze nieuwe regenboogtrui te rijden”, vertelt de wereldkampioen in een filmpje op social media. Ook andere teams stelden intussen al nieuwe wielershirts voor volgend seizoen voor. Met onderstaand overzicht bent u helemaal mee met de nieuwe trends in wielerland.

11 december