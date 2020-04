Los van Lokeren ziet het er ook voor deze vier profclubs niet te best uit Redactie

08 april 2020

11u44 0 Voetbal Vandaag weten we welke Belgische profclubs een licentie krijgen en welke niet. Vandaag weten we welke Belgische profclubs een licentie krijgen en welke niet. Lokeren greep er al naast , maar ook KV Oostende, Roeselare, Virton en Lommel moeten zich alleszins zorgen maken. De licentiecommissie riep vorige week liefst elf ploegen op het matje om hun dossier te verantwoorden. Vooral de financiële eisen baren zorgen.

Ondanks de coronacrisis zal de licentiecommissie zich niet mild opstellen. Wel volgt ze de maatregelen van de overheid, die uitstel van betaling verleent voor wie duidelijk de financiële gevolgen van de coronacrisis aan den lijve ondervindt. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat clubs die hun bedrijfsvoorheffing voor februari niet betaald hebben, daar niet op afgerekend zullen worden.

Maar daar houdt de ‘mildheid’ van de licentiecommissie ook op. Clubs die voor de coronacrisis al in slechte papieren zaten, zullen niet op clementie moeten rekenen. Men gaat ervan uit dat de huidige noodtoestand niet als voorwendsel mag aangegrepen worden om clubs aan boord te houden die voordien al in zware problemen zaten. Een club moet volgens de licentievoorwaarden haar continuïteit kunnen bewijzen. Ofwel, aantonen dat ze over een periode van 18 maanden levensvatbaar is.

Heel wat clubs kregen al een gunstig advies met het oog op de licentie voor volgend seizoen, al worden die dus vandaag pas definitief toegekend. Het gaat om Club Brugge, Anderlecht, RC Genk, AA Gent, Zulte Waregem, Antwerp, Charleroi, Cercle Brugge, Waasland-Beveren, KV Kortrijk, STVV, KV Mechelen, OH Leuven, Union, Eupen, Beerschot. Wat later voegde ook Union zich in dat rijtje, nadat de Brusselse traditieclub extra verantwoording had afgelegd bij de licentiecommissie.

Bibberen voor Anderlecht, vijf clubs in de problemen

Maar voor Anderlecht zal het vandaag toch nog wat bibberen zijn. Paars-wit kreeg een positief advies van licentiemanager Nils Van Brantegem, maar KV Oostende, Waasland-Beveren en Virton vielen de licentie van de recordkampioen openlijk aan. Er komt kritiek op de dubbele rol van RSCA-voorzitter Marc Coucke, die via zijn holding Alychlo een overname van KVO door Amerikaanse investeerders zou tegenhouden. Ook de connectie tussen Wouter Vandenhaute en het makelaarsbureau Let’s Play doet vragen rijzen.

Oostende zelf grijpt dan weer zo goed als zeker naast zijn licentie, zolang er geen overnamedeal is. De kustploeg behoort tot het groepje van elf teams dat vorige week extra toelichting moest geven bij hun dossier. Voor Roeselare lijkt het gezien de financiële problemen een uitgemaakte zaak dat ze geen licentie in ontvangst zullen nemen. De club kreeg al een transferverbod, omdat ze geen lonen uitbetaalden. En ook voor andere 1B-clubs Lommel en Virton is de kans klein dat ze een licentie zullen krijgen. Van de Limburgers wil de licentiecommissie vooral financiële zekerheid (lees: een bankgarantie) vanwege eigenaar Udi Shochatovitch. Het dossier van Virton, dat al naar het BAS stapte om de licentievoorwaarden aan te klagen, is eveneens zorgwekkend.

Procedure voor het BAS mogelijk

Wie zijn licentie in eerste zit niet krijgt, kan altijd nog een procedure opstarten bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) om die weigering aan te vechten. Dat geeft de clubs de mogelijkheid om nog extra stukken toe te voegen aan hun licentiedossier. Het BAS velt uiterlijk op 10 mei het finale vonnis. Lokeren liet alvast weten naar het BAS te stappen.

