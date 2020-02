Lokeren recht op het veld de rug en pakt felbevochten punt bij Roeselare: “Met de juiste mensen kan Lokeren terugkomen” Renzo Van Moortel

22 februari 2020

22u43 10 1B Going out with a bang. Als Sporting Lokeren op Schiervelde haar zwanenzang beleefde, blies het een knappe laatste adem uit. De Waaslanders speelde een sterke partij, maar lieten te veel kansen liggen. Invaller Godwin schonk Roeselare een felbevochten punt. 2-2. Aanvoerder Killian Overmeire: “Met de juiste mensen kan Lokeren terugkomen.”

Lokeren-fans, veel courage.’ Met een eenvoudig spandoek stak Schiervelde haar bezoekers uit het Waasland een hart onder de riem. They know what they’re going through - enkele maanden geleden bengelden ook zij aan de afgrond.

Eerder op de avond hadden de Sporting-supporters zich al van hun trouwste kant laten zien. Met veel decibels, rook een bengaals vuurwerk tankten ze de adrenalineniveaus van staf en spelers nog even tot het maximum. Eens in Roeslare barstte het uitvak quasi uit z’n voegen - de Sporting-aanhang hield haar belofte. “Fantastisch toch?” Killian Overmeire blonk van fierheid. “Een traditieclub met zo’n aanhang, dat mag toch niet verdwijnen?”

All set voor een emotionele avond.

Van Moerzeke

Alsof het de laatste keer was. Zo schoot Sporting Lokeren - staf en spelers - uit de startblokken. Een beloning bleef niet lang uit. Al na twee minuten duwde Van Moerzeke na een slimme loopactie voorbij Biebauw (0-1). De vreugdetaferelen kan u er allicht wel bij verzinnen?

Nadien bleven de bezoekers voor de meeste opwinding zorgen - Roeselare voetbalde zich amper de zestien in. Benchaib en Lawal testten Biebauw vanop afstand: De thuisploeg verkrampte, vond in de eerst helft gaatje in de uitstekende Lokerse organisatie. Vergelijkbaar met hun laatste bezoek aan het Dudenpark - maar dan beter: compact in blok, als een roofdier loerend in het gras. Alleen de ‘kill’ ontbrak. De Jonghe vond aan de tweede paal van dichtbij geen gaatje naast de thuisdoelman. Héérlijke bal van Koike, trouwens. Die Koike, Van Moerzeke en nogmaals De Jonghe lieten een dubbele voorsprong nadien nog liggen. Roeselare spartelde, maar leefde nog. Ironisch, niet?

Godwin

Schiervelde joelde haar spelers richting kleedkamer. Roeselare moest iets anders gaan verzinnen: vlak na rust tikte Defourny een knappe vrije trap van Rommens over de dwarsligger. In tegenstelling tot de bezoekers verspilde de thuisploeg geen tijd aan gemiste kansen. Bij de tweede kans was ‘t al bingo: Andzouana trapte op Defourny, invaller Godwin was goed gevolgd (1-1). Lokeren reageerde meteen: Amano mikte perfect in het verste zijnet (1-2). Lokeren ging opnieuw in de regiestoel zitten, maar De Jonghe geraakte alweer niet voorbij Biebauw. En alwéér toonde Roeselare zich dodelijker: Defourny duwde Camargo’s schot tegen de, Godwin volgde andermaal perfect (2-2). Ei zo na ging het licht volledig uit voor Lokeren: Voet kreeg te veel tijd aan het penaltypunt, maar plaatste onbegrijpelijk over.

Roeselare ging all in. Meer dan wat geharrewar leverde dat echter niet meer op. ‘t Was zelfs Straetman die aan de overzijde het winnende doelpunt te onstuimig over knalde. Als Lokeren de play-downs induikt, kan Vreven hierop voortborduren. Killian Overmeire vatte het uitstekend samen: “We zijn afgedwaald, maar er zijn zoveel mogelijkheden... Met de juiste mensen kan Lokeren terugkomen.”

Voorbode voor play-downs?

Deze puntendeling was misschien wel een voorbode voor de nacompetitie om het behoud, waarin de voorlaatste en de laatste in de stand het tegen elkaar opnemen. Lokeren kan dat al langer niet meer ontlopen en is nu ook zeker laatste in 1B, voor de overige plaats komen Roeselare en Lommel nog in aanmerking. Lommel sluit zondag de speeldag af met een verplaatsing naar Beerschot.

De nummers zeven en acht uit de Proximus League spelen een ‘best of five’ voor het behoud, waarbij de nummer zeven start met drie punten voordeel en de eerste wedstrijd in zijn thuisstadion. De verliezer van deze ontmoeting zakt naar de eerste amateurklasse.