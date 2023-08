LIVESTREAM CL LOTING. "Real Madrid zou fantastisch zijn": in welke poule komt Antwerp terecht?

Atlético, met Carrasco en Witsel in basis, wint Madrileen­se derby met 0-7 (!) bij Rayo Vallecano

Atlético Madrid heeft op de derde speeldag van La Liga stadsgenoot Rayo Vallecano een zwaar pak slaag gegeven: 0-7. Zowel Axel Witsel, centraal in de verdediging, als Yannick Carrasco op de linkerflank kregen een basisplaats van Diego Simeone. Carrasco ging in de 68ste minuut naar de kant. Atlético rukt dankzij de triomf op naar de tweede plaats met 7 op 9, in het zog van de foutloze leider en grote rivaal Real Madrid. Enige smet op de avond voor Atlético was het uivallen van Memphis Depay (29). De aanvaller van het Nederlands elftal moest zich na ruim een half uur spelen laten vervangen door een spierprobleem. Depay had even daarvoor wel gescoord.