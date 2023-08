LIVESTREAM CL LOTING. Antwerp krijgt droomaffiche tegen Barcelona en neemt het ook op tegen Porto en Shakhtar

KIJK. “Merci Popol, merci”: Gheysens viert met bestuur en spelers en wordt luid toegezon­gen door Ant­werp-aan­hang

Antwerp speelt Champions League. Dan mag er al eens gevierd worden. Zo ook bij voorzitter Paul Gheysens. Op de eretribune viel hij in de armen van Marc Overmars en Sven Jaecques - they are living the dream. Nadien ging Gheysens ook de spelers feliciteren in de catacomben.