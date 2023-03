LIVE (za, 20u45). Charles De Ketelaere nog eens in de basis bij Milan na blessure Diaz: “Nu is het zijn beurt”

ARTISTIEKE GYMNASTIEK Dorien Motten, klokken­luidster en gymnaste die voor Georgië koos, moet EK vergeten door zware elleboog­bles­su­re

Brute pech voor Dorien Motten, de gymnaste die sinds januari in het bezit is van een Georgisch paspoort omdat ze in België toch ongewenst was. De 31-jarige Limburgse scheurde op training de ligamenten van haar elleboog en gaat vandaag onder het mes. Het EK midden april lijkt zo verloren voor Motten.