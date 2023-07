LIVE WORLD MATCHPLAY DARTS. Wat een thriller: Kim Huybrechts mist twee match darts tegen Van Duijvenbode en gaat alsnog onderuit

Eén maand na dodelijke val van Gino Mäder opnieuw een finish net na een afdaling: “We hebben in deze Tour al gevaarlij­ke­re momenten beleefd”

Exact één maand na de dodelijke val van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland, krijgen de renners in de Tour de France een aankomst net na een afdaling voor de kiezen in Morzine. Is dat nog van deze tijd? En hoe kan een nieuw drama worden vermeden? “Ik heb hier nog geen meter bergaf gereden zonder aan Gino te denken.”