LIVE WORLD MATCHPLAY DARTS. Mike De Decker begonnen aan zijn partij tegen Joe Cullen

Hoe trek je aan het langste eind?

Mike De Decker neemt het om 20u15 op tegen Joe Cullen (best of 19 legs). In de tweede ronde wordt gespeeld naar een best of 21 legs, in de kwartfinale naar een best of 31 legs, in de halve finale naar een best of 33 legs en in de finale naar een best of 35 legs. Nog meegeven: een wedstrijd moet met twee legs verschil gewonnen worden, tot een maximum van vijf toegevoegde legs.