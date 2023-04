LIVE WK SNOOKER. Luca Brecel ontmoet in finale Mark Selby, viervoudig wereldkampioen die depressie wil overwinnen in Sheffield

Om 14u is het zover. Dan beginnen Luca Brecel en de Engelsman Mark Selby aan de eerste sessie van de finale van het WK snooker. Wie als eerste 18 frames wint, is wereldkampioen. De winnaar kennen we pas morgenavond, maar in de openingssessie kan al een eerste stap gezet worden. Volg de aanloop naar de finale en natuurlijk de apotheose zelf op de voet in onderstaande liveblog.