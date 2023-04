LIVE WK SNOOKER. Brecel leidt, Selby komt vlak voor de pauze dan toch op het scorebord

Premier League Sukkelt Nathan Aspinall met ‘darteritus’? “Hij mag dat tegen mij nog 1.000 keer uitleggen, maar er is meer aan de hand”

Nadat Nathan Aspinall (31) vorige week op indrukwekkende wijze de Premier League-avond in Rotterdam won, zat hij gisteren na winst tegen Dimitri Van den Bergh alweer in de halve finale. Ondanks dat ‘The Asp’, op de sukkel met de pols, het in Leeds regelmatig weer moeilijk had met het gooien van zijn pijlen. Dat zag ook vtm-commentator Erik Clarys, die het heeft over het zogenaamde darteritus, een mentale aandoening bij darters. “Dat doet geen pijn, maar je hersenen blokkeren.”