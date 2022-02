LIVE WINTERSPELEN. Wisselend succes voor Belgen in slalom - Loena Hendrickx als zevende naar vrije kür

Voetbal OP DEZE DAG. Hoe enkele fans van Club Brugge ‘Seven Nation Army’ onsterfe­lijk maakten, en AS Roma er exact 16 jaar geleden mee ging lopen

‘t Is ook vandaag nog steeds vaste prik: telkens wanneer Club Brugge een doelpunt scoort op Jan Breydel, knalt ‘Seven Nation Army’ van The White Stripes door de stadionspeakers. Telkens luidkeels meegebruld door al wat blauw en zwart is. Maar hoe komt het nu dat net dat nummer uitgroeide tot hét supporterslied van Club? En hoe groeide het alomgekende deuntje zelfs uit tot het lied dat Italië in vuur in vlam zette na de gewonnen WK-finale in 2006 tegen Frankrijk? Bovenstaande video, met stemmen van onder andere Philippe Clement en de Italiaanse voetballegende Francesco Totti, biedt het antwoord op al die vragen! En daarvoor keren we terug naar dag op dag 16 jaar geleden, Club Brugge tegen AS Roma.

