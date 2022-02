LIVE WINTERSPELEN. Wat doet Bart Swings op 10.000 meter? Nils van der Poel zet wereldrecord scherper

Belgisch voetbal Union bereidt zich voor op Europees voetbal: voorrondes in Leuven, groepsfase op de Heizel

Of het nu Champions, Europa of Conference League wordt, achter de schermen bereidt Union zich voor op een seizoen met Europees voetbal. Daarvoor zou worden uitgeweken naar Leuven of Brussel. “We hebben een akkoord met OHL om de voorrondes daar af te werken, voor de poulefase mikken we op de Heizel”, zegt CEO Philippe Bormans.

