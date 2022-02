LIVE WINTERSPELEN. Teleurgestelde Kim Meylemans wordt na matige vierde run 18de in skeletoncompetitie

Jupiler Pro League Racing Genk doet slechte zaak: Limburgers verliezen na vroege rode kaart en penalty­goal van OH Leuven

Is dit het definitieve einde voor Racing Genk in de race voor play-off 1? Een snelle rode kaart voor Heynen hypothekeerde de Genkse winstkansen al. Een strafschopgoal van Kaba in blessuretijd was de doodsteek.

10 februari