LIVE WINTERSPELEN. Stijn Desmet naar B-finale 1.500m shorttrack, zus Hanne naar kwartfinales

Tennis Het emotionele afscheid van de sympathie­ke reus, Juan Martin Del Potro: “Zou graag leven als een man van 33 jaar, zonder pijn”

Morgenavond in Buenos Aires, of volgende week in Rio, neemt Juan Martin Del Potro (ATP 755) afscheid van een profcarrière die hem één grandslamtitel en een wereldwijde aanhang maar vooral enorm veel blessureleed opleverde. “Ik hou van deze sport maar het is moeilijk om te vechten tegen zoveel pijn”, snikte Del Potro zaterdag. Een emotioneel adios van de sympathieke reus.

6 februari