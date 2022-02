LIVE WINTERSPELEN. Shorttracker Stijn Desmet strandt in kwartfinales op 500 meter

Veldrijden Van der Haar oppermach­tig in Gavere, Iserbyt wint de Superpres­ti­ge

Lars van der Haar heeft met overmacht de slotmanche van de Superprestige in Gavere gewonnen. De Europese kampioen reed in de derde ronde weg en niemand zag hem nog terug. Iserbyt kwam als tweede over de streep en stak zo de eindzege in de Superprestige op zak.

12 februari