LIVE WINTERSPELEN. Sandrine Tas schaatst naar 28e plek op 500 meter - Shorttracker Stijn Desmet strandt in kwartfinales op 500 meter

Jupiler Pro League Owngoal in blessure­tijd behoedt tienkoppig Antwerp voor duur puntenver­lies

Antwerp is op het veld van staartploeg Seraing nipt aan duur puntenverlies ontsnapt. Voor de pauze liet de Great Old enkele wenkende kansen liggen en in de tweede helft dreigde een rode kaart voor Samatta roet in het eten te gooien. In blessuretijd pakte Antwerp alsnog de volle buit via een afgeweken schot van Almeida.

12 februari