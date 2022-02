LIVE WINTERSPELEN. Loena Hendrickx zet op schoonheidsfoutje na een goeie korte kür neer en is voorlopig tweede

NBA Brooklyn Nets kunnen eindelijk nog eens winnen: maken ze na ruildeal nog kans op de titel?

21 januari 2022. Tot vannacht de laatste keer dat de Nets nog eens konden winnen. Het was toen een hele andere wereld in Brooklyn: eerste in de Eastern Conference, een sterrentrio in Durant-Irving-Harden en volop titelambities. Sindsdien is er heel wat veranderd. De Brooklyn Nets verloren maar liefst 11 wedstrijden op rij, vielen naar de achtste plek in het Oosten en zagen James Harden naar de Philadelphia 76ers vertrekken. Ben Simmons, Seth Curry - het jongere broertje van - en Andre Drummond maakten de omgekeerde overstap. Maken de nieuwe Nets nog kans op de titel?

14:00