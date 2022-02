LIVE WINTERSPELEN. Hanne Desmet naar halve finale 1.000m shorttrack - Bart Swings tiende op 10.000m schaatsen

Livios Rijwoning met vloeropper­vlak van 33 m² krijgt extra verdieping: zo pakte de architect dat aan

Het oude huis uit 1948 in Hoei leek wel bevroren in de tijd. Enkele beglazing, tapijt op de trap, een kleedje op tafel. De plafondbetimmering en de open haard in imitatiesteen zouden menig huizenjager hebben afgeschrikt. Maar dat was buiten architect Rafaël Lecomte en zijn metgezel gerekend. Zij waren meteen verkocht. Ze renoveerden de woning en plaatsten op het dak een zwarte doos om het volume te vergroten. Vanwege die zwarte doos kreeg de woning de naam ‘Black box’ mee. Bouwsite Livios toont het resultaat.

7 februari