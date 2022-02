LIVE WINTERSPELEN. Hanne Desmet krijgt bronzen medaille - Thierry Langer beste Belg in biatlon op plaats 67

Belgisch voetbal Marc Brys gaat tekeer tegen beslissing om match tegen KV Mechelen toch te spelen: “Moeten wij dit gewoon accepteren?”

Drie welgekomen punten voor OH Leuven, dat in de stand plots op twee punten van de Limburgers én ook de top 8 komt te staan. Mits de inhaalmatch tegen KV Mechelen wordt gewonnen, is het bovenstaande al een feit. Marc Brys ging achteraf los over de beslissing van de Disciplinaire Raad om die wedstrijd toch te laten herspelen. “Wat mij betreft moeten we dit aanvechten.”

10 februari