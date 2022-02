LIVE WINTERSPELEN. Grappig moment: officials hebben het letterlijk vlaggen tijdens ceremonie - Shiffrin neemt deel aan super-G

Belgisch voetbal Belgische profclubs leden in 2021 liefst 139 miljoen euro verlies: Anderlecht slechtste leerling van de klas

De 25 Belgische profclubs in het voetbal leden in 2021 samen een verlies van liefst 139 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport dat de Licentiecommissie vandaag naar buiten bracht. In 2020 was het financiële verlies ‘maar’ 53 miljoen euro. Bloedrode cijfers, dus. Anderlecht bengelt opnieuw onderin, met 29 miljoen euro kent paars-wit het grootste verlies van alle clubs.

9 februari