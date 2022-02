LIVE WINTERSPELEN. Gecontesteerde Valieva wordt pas vierde, haar coach is beenhard: “Waarom ben je gestopt met vechten? Leg me dat eens uit!”

Wielrennen KOERS KORT. Herregodts leider af in Ruta del Sol - Sagan’s ploeg grijpt naast uitnodi­ging Strade Bianche - WK goed voor turnover van 27,4 miljoen euro

Alessandro Covi heeft indruk gemaakt in de tweede etappe van de Ruta del Sol, met finish in Alcalá la Real. De Italiaanse berggeit sprong zo’n 750 meter voor de meet weg op een enorm steile klim, en werd ook op de oplopende kasseistrook niet meer bijgebeend door Miguel Ángel López en co. Covi laat zo net als gisteren - toen hij het peloton te snel af was voor de zevende plek - zien dat hij de juiste vorm beet heeft. Rune Herregodts is zijn leiderstrui kwijt, onze landgenoot kwam pas twee minuten later binnen. Covi is meteen ook de nieuwe man in het geel.

17:13