LIVE WINTERSPELEN. Gecontesteerde Valieva grijpt naast goud en wordt maar vierde - Schcherbakova goud - Hendrickx heeft olympisch diploma beet met mooie achtste plaats

Een liefdes­sprook­je, een huwelijks­aan­zoek en een pasgebore­ne: LA Rams beleven droom na Super Bowl-winst

De Los Angeles Rams hebben voor de tweede keer in de geschiedenis de Super Bowl gewonnen. Het American footballteam versloeg in eigen stadion, in de staat Californië, de Cincinnati Bengals met 23-20. In de tribunes pinkte Kelly (32), de vrouw van Rams-quarterback Matthew Stafford (34), een traan weg.

15 februari