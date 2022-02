LIVE WINTERSPELEN. De eerste medaille? Volg zo meteen de olympische finale van Hanne Desmet in 1.000m shorttrack

Belgisch voetbal Sporteco­noom over bloedrode cijfers van onze profclubs: “Corona? Het is niét zo dat ze plots de helft minder verdienden”

Nooit doken de cijfers dieper in het rood. De Belgische profclubs leden in het seizoen 2020-2021 een monsterverlies van 139,6 miljoen euro. Geen grote verrassing voor sporteconoom Thomas Peeters, al plaatst hij in zijn analyse belangrijke kanttekeningen.

10 februari