LIVE WINTERSPELEN. Bijna tijd voor Loena Hendrickx en haar vrije kür (13u54) - Tas wordt 28ste op de 1.000m

Buitenlands voetbal Waar eindigt dit? Aleksandar Mitrovic (ex-RSCA) evenaart doelpunten­re­cord in Champions­hip met nog 16 wedstrij­den voor de boeg

Aleksandar Mitrovic (27) is dit seizoen ‘on fire’ in de Engelse tweede klasse. De voormalige Anderlecht-spits was deze voetbaljaargang al goed voor 31 doelpunten - een evenaring van het competitierecord. Daarmee speelt de Servische goaltjesdief een hoofdrol in de nakende promotie van zijn club Fulham.

14 februari