LIVE. Wie kroont zich tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar?

Rode Duivels KBVB gaat op zoek naar hét ultieme voet­balicoon uit de Belgische geschiede­nis: breng ook zélf uw stem uit

16 december Pittige keuze. Naar aanleiding van zijn 125ste verjaardag gaat de Belgische voetbalbond op zoek naar hét ultieme voetbalicoon uit de vaderlandse voetbalgeschiedenis. Niet alleen (ex-)Rode Duivels kunnen de titel van Ultimate Icon in de wacht slepen, maar ook een selectie van (ex-)Red Flames, Futsalinternationals en alle bondscoaches die ooit een EK of WK coachten. En de KBVB roept daarvoor de hulp van de fans in.