LIVE. Wat hebben Sambi en Vertonghen te vertellen op persbabbel? - Courtois arriveert met vriendin Mishel in Tubeke, Lukaku in Maserati

Wielrennen Jos van Emden reageert op het akkefietje tussen Evenepoel en Vermeersch: “Ik lag vijf dagen in het ziekenhuis door hem”

18:41 Na de finish van de openingsetappe in de Benelux Tour onstond er een akkefietje tussen Remco Evenepoel en Gianni Vermeersch. De renner van Alpecin-Fenix zou er volgens Evenepoel voor gezorgd hebben dat hij materiaalpech had. Het is niet de eerste keer dat Vermeersch op zijn acties wordt gewezen door renners uit peloton. In de Giro zou hij Jos van Emden ten val gebracht hebben. De Nederlander van Jumbo-Visma reageerde via Twitter op het voorval van vandaag.