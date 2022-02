LIVE. Wachten op goals in Africa Cup-finale, sterspeler Mané liet penalty onbenut

Wielrennen Van Gils pakt eindzege in Saudi Tour: “Het was geen makkelijke dag”, Groenewe­gen sprint naar tweede ritzege

Maxim Van Gils (Lotto-Soudal) liet de eindzege in de Saudi Tour niet meer uit handen glippen. De slotetappe draaide zoals verwacht uit in een massasprint, gewonnen door Dylan Groenewegen - zijn tweede ritzege in Saoedi-Arabië. Van Gils greep gisteren de macht na een straf nummer in de koninginnenetappe.

5 februari