LIVE VUELTA. Twee Belgen in vroege vlucht, maar Jumbo-Visma mikt op ritwinst met Roglic

VueltaDoor de prachtige gebergtes van Andalusië trekt het peloton in de elfde etappe van deze Vuelta naar Valdepeñas de Jáen. De beslissing valt wellicht in de slotkilometers - met twee stevige beklimmingen en stijgingspercentages tot 30% -, maar ook het heuvelachtige voorprogramma van amper 133 kilometer doet watertanden. Het parcours is ongetwijfeld spek voor de bek van een groepje vluchters, al valt er ook voor de klassementsmannen wat te rapen. Pakt Primoz Roglic het rood al terug?